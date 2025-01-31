Yürek yangınımızı kim söndürecek

Bolu'da yaşanan yangın faciasında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. O isimlerden biri de Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'dı. Eşini ve kızını yitiren Rıfat Doğan, "Kayak hocası ayarladık. Hoca 11'de müsait olmadığını söyledi. 12 için sözleştik. Kızım ve eşimle son kez orada vakit geçirdim. Sonra kızımı öptüm ve kayağa uğurladım. En son orada gördüm. Eşim 7009 No'lu odadaydı. 7'nci katta. Otelde elektrikler kesilince oda kapılarının enerjisi de kesilmiş. Kilitlerin yedek bataryaları bitenler odalardan hiç çıkamamış. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir durum" dedi.Facianın yaşandığı gece kızıyla son kez mesajlaştığını dile getiren Doğan, "Eşim ve kızımı uğurladıktan sonra ben eve indim. Eve döndükten sonra eşimle konuştum. Gününüz nasıl diye konuştum. Akşam yatmadan önce de kızım 23.43'te 'İyi geceler babacım' diye mesaj attı" diye konuştu. Yaşanan olayın "Kartalkaya katliamı" olarak anılacağını belirten Rıfat Doğan, "Otel çalışanları önce kendileri söndürmeye çalışmış. Otoparktan araçları kurtarmışlar. Bir insan ailesi ve çocukları için yaşar ama benim elimden aldılar. Hukuk mücadelemiz sürecek" diye konuştu.Kızı ve torununu kaybeden dede Yusuf Yaman ise, "Çocuklar odalarından hiç çıkamamışlar, zehirlenmişler. Otel yöneticileri kendilerini 12'nci kattan kurtarmışlar, insanları ihmal edip malları kurtarmaya çalışmışlar. Hazmedemediğimiz şey bu. Benden kızımı ve torunumu aldılar. Ben onlara katil diyorum. Kabullenemiyorum, yanıyorum ben yanıyorum. Benim yangınımı kim söndürecek. 1 haftadır uyku uyumuyorum" ifadelerini kullandı.