Balkonlara asıyorlar

Bolu'da yaşanan yangın faciasında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Yangında birçok kişinin kurtulmasını sağlayan yatak çarşafları ise bu facianın sembolü haline geldi. Bolu'da bu faciayı unutturmamak isteyenler yurdun dört bir yanında balkonlarına beyaz çarşaf astı. Bolu'da öğrenim gören Hüseyin Efe Yağbasan, "İnsanların böyle bir faciadan bir çarşaf parçasıyla kurtulmaya çalışması büyük bir sembol. Küçük görünüyor ama büyük bir sembol bu. Yüreğimize bir kor gibi düşen bu faciayı unutturmayacak bir sembol. İnsanların hayatının bir çarşafa bağlı olması açısından bir sembol" dedi.