Büyük depremin büktüğü belimizi devletimiz doğrulttu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerin başında gelen Malatya'da tamamlanan deprem konutlarının teslimi sürüyor. SABAH, kırsalda yaşayanlar için yanında ağılı ile birlikte yapılan bahçeli köy evlerine misafir oldu. Malatya'da merkez ve 13 ilçesinde 70 bin konutun yapımı aralıksız devam ediyor. Kırsalda ise vatandaşlara hem bahçeli köy evleri hem de ağılları yapılarak teslim edildi.Malatya'nın Ormaniçi Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen köy evlerinin kendileri için bulunmaz bir nimet olduğunu belirten Hatun Dinçkaya (70) "Bu evde kızım ile birlikte kalıyoruz. Ne mutlu ki devletimiz kısa bir sürede bu evleri yaparak bizlere teslim etti. Evlerimiz hem bahçeli, hem de ağıllı, küçükbaş havanlarımızı ağılda besliyoruz, bahçede ise meyve ve sebze yetiştiriyoruz. Evlerimiz ise oldukça konforlu. Cumhurbaşkanımız sözünün eri çıktı ve 1 yılda evlerimizi teslim etti. Allah ondan ve emeği geçenlerden razı olsun" dedi.TOKİ'nin yaptığı köy evlerinde kalan 73 yaşındaki Hüseyin ve 65 yaşındaki Hamiyet Onur çifti de depremde evlerini kaybedenlerden. Bir süre çadırda kaldıktan sonra devletin hızla yapımı tamamlayarak teslim ettiği köy evlerine yerleştiğini belirten Hüseyin Onur, "Biz Malatya olarak büyük depremler yaşadık. Bunlardan ilki Elazığ, ikincisi Pütürge, 3'üncüsü ise Kahramanmaraş merkezli depremler. Depremlerde evimizi hasar aldı ve yıkıldı. Apartmanda yaşayan ve enkaz altında kalan iki torunumu kaybettim. Bizler köyde bir süre çadırda yaşadık. Büyük acılar gördük. Depremde bükülen belimiz, sağ olsun devletimiz sayesinde doğruldu. Devletin ve belediyenin hızlı müdahalesi sayesinde, zorlu günleri geride bırakabildik" diye konuştu.TOKİ konutlarının inşasının kendileri için bir umut olduğunu belirten Hüseyin Onur, "Devletimizin yaptığı bu köy evleri sayesinde düzenimizi çok şükür yeniden kurduk. Evlerin kalitesi ve konforu güzel, devletimiz birinci sınıf malzeme kullanmış. Ben aynı zamanda inşaat ustayım. Malzemeden de kaliteden de anlarım. TOKİ konutlarının en güzel tarafı ise ağılların da inşa edilmiş olması. Bu durum bizim için büyük bir avantaj. Ahır sayesinde hayvanlarımızı besleyip, süt üretip geçimimizi sağlıyoruz. Ayrıca köy evlerinin bahçelerinde sebze de yetiştiriyoruz. Dut, elma, domates ve patates gibi ürünler yetiştirip kendi kendimize yetebilmenin huzurunu yaşıyoruz. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen devletimizin ve yerel yönetimlerin desteğiyle ayakta kaldık. Cumhurbaşkanımıza bu işe sebep olup yaptırdığı için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.TOKİ tarafından Malatya'nın kırsal mahallelerine yapılan bahçeli ve ağıllı köy evlerinin 6 bini hak sahiplerine teslim edilirken 4 bin köy evinin proje ve yapım çalışmaları ise devam ediyor.