Deprem şehitlerine dua

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini, 2 çocuğunu ve 57 akrabasını kaybeden Gökhan Tepe, ailesinin mezarını her gün ziyaret ederek teselli buluyor. Tepe, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı aile apartmanının 4. katında ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Eşi Derya, çocukları Yusuf (7), Ecrin (13) ve 57 akrabasını kaybeden Tepe, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Ailesinden hatıra kalan eşyaları kaldığı konteynere asan Tepe, her gün mezarlığı ziyaret edip onlara dua ediyor.