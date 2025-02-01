Elazığ’da 10 bin bina sil baştan

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Elazığ'da, şimdiye kadar yıkımı gerçekleştirilen 10 bin 33 binanın enkazının 1 milyon 150 bin metreküp molozu döküm sahasına taşındı. Kalan binaların da kısa sürede yıkılması için çalışmalar sürüyor. Elazığ'da şimdiye kadar 8 bin 834 deprem konutu ve işyeri vatandaşlara teslim edildi. 2025 sonuna kadar toplamda 10 bin 261 konut, 87 işyeri ve 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 bağımsız bölüm tamamlanarak teslim edilecek.