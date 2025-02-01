İlk günden beri hiç yalnız bırakılmadık

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinde 2 oğulları, hamile gelinleri ve 3 torunlarını kaybeden Karaboğa çifti, TOKİ tarafından yapılan ve kendilerine teslim edilen yeni evlerinde yaşıyor. Veli (72) ve Güllü Karaboğa (68) çifti asrın felaketi depremlere merkez Onikişubat ilçesine bağlı merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Şahinkayası Mahallesi'nde bulunan müstakil evlerinde yakalandı. 12 çocuk sahibi çift yıkılan evlerinden şans eseri yara almadan kurtuldu. Karaboğa çifti, depremin hemen ardından çocuklarını aradı ancak 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitelerinde oturan oğlu Ramazan'a ve o akşam ağabeyine maç izlemeye giden diğer oğlu Cuma'ya ulaşamadı. Yolların kapalı olması nedeniyle günler sonra enkazın başına gelen Karaboğa çifti, iki oğulları, 3 aylık hamile gelinleri Fatma ile 4, 6 ve 9 yaşlarındaki kız torunlarının cenazelerine ulaştılar.Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Karaboğa çiftinin acısı ilk gün gibi tazeliğini koruyor. Oğulları Ramazan'dan geriye ailesinden kimsenin kalmaması üzerine TOKİ'deki ev hakkı kendilerine verildi. Karaboğa çifti, 3 aydır merkez Dulkadiroğlu Mahallesi'nde bulunan 13 blok ve 258 daireden oluşan TOKİ konutlarındaki evlerinde yaşıyor. Zor günler geçirdiklerini anlatan Veli Karaboğa, "Biz böyle bir evi rüyamızda göremezdik. Çok güzel bir ev. Böyle bir evi hayatımda göremezdim. Allah Cumhurbaşkanımızdan bin kere razı olsun. Ondan başkası da böyle bir evi zaten yapamazdı, böyle bir evimiz de asla olmazdı. Biz eskileri de gördük. Çay-şeker bulamadığımız günlerden bugünlere geldik. Devletimiz ilk günden beri hep yanımızda oldu, acılarımızı paylaştı. Devletimiz-milletimiz var olsun. Güçlü devlet güçlü millet" dedi.Öte yandan Veli Karaboğa, Türk bayrağını ve çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını evinin salonunun duvarına astı. Karaboğa, evlerin mimarı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bir gün evinde misafir etmek istediğini söyledi.