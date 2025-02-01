Sözde arıtılan suyun denizi kirlettiği belirlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı körfez kirliliğine ilişkin sorumlular hakkında soruşturma başlatmıştı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında İzmir Valiliği'ne bir yazı yazarak sorumlular hakkında soruşturma izni talep etti. İzmir Valiliği'nin de sorumluların isimlerini belirleyerek İçişleri Bakanlığı'na soruşturma izni talebinde bulunacağı bildirildi.Daha önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ile Narlıdere Limanreis Mahallesi Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yapılmış, alınan numuneler incelenmişti. Yapılan incelemelerde denize yapılan deşarjın normal verilere uygun olmadığı, deniz kirliliğine neden olduğu anlaşıldı.Narlıdere Limanreis'te, Çiğli'de alınan numunelerde kimyasal oksijen ihtiyacı ve fosfor sonuçlarının standart dışı olduğu belirlenmişti.