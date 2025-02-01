Terör ağzıyla kirli provokasyon

İBB Başkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dün ifade verdi. "Tehdit", "Kamu Görevlisine Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Göstermek" suçlamaları yöneltilen İmamoğlu, daha önce kamuoyunda büyük tartışma yaratan ifadeleri için savcılıkta geri adım attı. Kamuoyunda sert muhalefet tonu takınan İmamoğlu, savcılıkta daha ılımlı bir üslup benimsedi.İmamoğlu'nun soruşturma konusu olan açıklamaları, siyasette tepkilere neden oldu. Kadıköy'deki bir programda, "Biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın... Sabahın köründe evinden kimse alınmasın... Söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim" ifadelerini kullanan İmamoğlu, savcılıkta bu sözlerin tehdit olmadığını savundu. İmamoğlu ifadesinde "Benim yaptığım ifade özgürlüğüdür. Ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır" diyerek sözlerini yumuşattı.İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı'nın sabaha karşı polis tarafından gözaltına alınmasını eleştirirken kullandığı sözleri için ise, "Bir abi, bir baba şefkatiyle söyledim" diyerek savcılıkta daha savunmacı bir üslup takındı.Daha önce yargının siyasallaştırıldığını öne sürerek meydanlarda yaptığı konuşmalarda agresif bir üslup takınan İmamoğlu, savcılıktaki ifadesinde, "Kimsenin onurunu, şerefini zedeleyecek bir söylemde bulunmadım" diyerek geri adım attı.İstanbul polisi adliye çevresinde provokasyona karşı yoğunluk güvenlik önlemi aldı. İBB Başkanı'nın ifade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi. Bu sırada görevlilerle CHP'li kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. CHP'li grup taşkınlık çıkardı, polislere saldırdı. Destek için çok sayıda partili İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı. Kalabalık nedeniyle adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.Soruşturma konusu olan ve büyük tartışma yaratan "Bak Başsavcı, sana söylüyorum..." sözleri hakkında da İmamoğlu savcılıkta "Zarar verebileceğimden bahisle bir söz sarf etmedim. Ve aynı şekilde herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım. Böyle bir hareket ve eylem içerisinde bulunmam mümkün değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisleri adeta tehdit edercesine CHP'li bir yetkiliye, "Kenan Bey bu TOMA'yı buradan ister müzakere yoluyla ister itekleyerek kaldırma görevi sana ait" dedi. CHP'li yetkilinin ise, "Biz bunu yan yatırırız" cevabını verdiği görüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın da polislere saldırdığı görüntüler tepki çekti.