Bursa ve Antalya’da toplu taşıma ücretlerine zam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, toplu taşıma ücretlerinde artışa gitme kararı aldı. UKOME Genel Kurulu'nun aldığı karara göre, toplu taşıma araçlarında kullanılan tam bilet ücreti 20 TL'den 27 TL'ye yükseldi. Öğrenci, öğretmen ve indirimli kart kullanıcıları için de yeni tarife belirlenirken 10 TL olan öğrenci ücreti 12 TL oldu. Toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yeni ücretler dün itibariyle uygulanmaya başlandı.Bursa'da da Burulaş tarafından şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Dün itibariyle geçerli olan zam ile tam bilet fiyatı 26 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 6.5 TL olarak belirlendi. Burulaş 1 Ağustos 2024 tarihinde de zam yapmıştı.