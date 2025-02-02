Habib-i Neccar, Konya’nın eliyle yenileniyor

Asrın felaketi depremlerde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Habib-i Neccar Camii'nin yeniden ihya sürecinde önemli bir aşamanın geride kaldığını söyledi. Başkan Altay, "Çalışmaları adeta bir yapbozun parçalarını tamamlar gibi titizlikle sürdürüyoruz. Taşların imalatı, duvarların örülmesi, pencerelerin ve şadırvan çatısının yeniden oluşturulması gibi işlemlerden sonra caminin yeniden imal edilen ahşap kubbe kısmı da yerine yerleştirildi. Konya- Hatay kardeşliği adına restorasyonunu sürdürdüğümüz Habib-i Neccar Camii, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Müslümanların buluşma noktası, duaların yükseldiği kutlu bir mekân olmayı sürdürecek" dedi.