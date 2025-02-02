İşçiler dönmezse direniş başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde (İZBB) işten çıkarılan işçiler geri alınmazsa 3 Şubat Pazartesi günü (yarın) direniş başlayacak.DİSK 2 Numaralı Şube Başkanı Ercan Gül, "7-8 Ocak'ta İZBB işçileri olarak eylem gerçekleştirdik. Bunun ardından Büyükşehir'in haksız uygulamasıyla karşılaştık. Onurlu mücadelemizden geri adım atmayacağız. Belediye yönetimi, ESHOT'ta 236 adet otobüsü örgütlü olmadığımız İZULAŞ'a devretmeye başladı. Eyleme katılanlara disiplin süreci başlattı. 148 işçi belirsiz süreli ücretsiz izne çıkartıldı. Sosyal demokrat belediyeye yakışmayan tutum sendikamız tarafından da kabul edilemez. İşçilere dokunmayın. Ücretsiz işçiler işine geri dönmezse 3 Şubat günü direnişimize başlayacağız. Eğer otobüslerin devri durdurulmazsa pazartesi günü mücadelemize başlayacağız" diye konuştu.DİSK 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise, ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 236 otobüsün ve şoförlerin İZULAŞ'ın bünyesine geçirilmesini şu sözlerle eleştirdi:"ESHOT Genel Müdürlüğü kamu kuruluşu, İZULAŞ belediyemizin şirketidir. Zarar ettiği söyleniyor, paralarının olmadığını biz de biliyoruz. Bir çelişki var, para yok denilen yere aktarılmaya çalışılan 236 otobüs, İZULAŞ'ın zararını nasıl karşılayacak? Otobüsler kar etme amacıyla mı var? Burada kazanılmayan o paranın İZULAŞ şirketinde nasıl kazanılacağını biz hala çözemedik. İzmir'de özelleştirmenin önünü açıyorlar. Bunun için İZTAŞIT denilen bir şirket kurdular, İZTAŞIT bugün kent merkezinde dolaşıyor. 85 yıllık ESHOT'u özelleştirmeye mi çalışıyorsunuz! Böyle bir şey varsa açıklayın. Bu otobüs ve şoförleri İZULAŞ'a aktararak, İZENERJİ'den 100 kişiyi işten çıkarmakla İZBB'nin bütçesi düzelecekse, 23 bin kişiyiz hepimizi işten çıkarın. Siz de rahat edin biz de rahat edelim."DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Biz kazanacağız, inanın biz kazanacağız. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz, işçi sınıfının yanında aslanlar gibi duran bir örgütüz. Biz 22 bin çalışanız. Bu işçilere para ödemeyecek kadar küçüldüyseniz biz kendi aylıklarımızdan keseriz. Sadece İZENERJİ'ye bin 300 kişi 1 Nisan'dan sonra başladı. O kadar kötü durumdaysanız neden bin kişiyi işe aldınız?" diye sordu.