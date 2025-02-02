Kızım İrem için dimdik ayaktayım

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlere Hatay'da yakalanan ve yıkılan apartmanda iki kızını kaybeden ve sağ kolu ampute edilen Halime Nuray Bağrıaçık (24), sol bacağı ampute edilen 9 yaşındaki kızı İrem için hayat mücadelesi veriyor. Çok zor iki yıl geçirdiklerini belirten Halime Nuray'ın en büyük isteği ise biyonik kol taktırıp, kızının saçlarını taramak ve ona doyasıya sarılabilmek. Bağrıaçık, "İrem için dimdik ayaktayım. Birbirimizin en büyük destekçisiyiz. Birbirimize her sarıldığımızda acılarımızı unutuyoruz. Benim içim kan ağlasa da İrem gülünce dünya daha da güzel oluyor. İnanıyorum ki başaracağız ve yeniden ayağa kalkıp güçlü olacağız" dedi. Bağrıaçık depremde kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci'yi kaybetti. Halime Nuray 16 saat sonra, kızı İrem ise 132 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Annenin sağ kolu, kızı İrem'in ise sol bacağı kurtarılamayarak ampute edildi.