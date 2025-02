On binlerce konut teslime hazır

Asrın felaketi sonrası jet hızıyla depremzedelerin yaralarını saran devlet on binlerce konutu daha anahtar teslimine hazır hale getirdi. Kahramanmaraş'ta afetzedeler için inşa edilen 74 bin bağımsız konut, bu yılın sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Depremin ardından konut sorununun çözümüne yönelik başlatılan çalışma kapsamında temeli atılan tüm bağımsız birimler 2025 sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Kurası çekilen 34 bin 600 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. 2025 yılı sonuna kadar hedefimiz toplamda yaklaşık 74 bin bağımsız birimi teslim etmektir. Kalıcı konutlar için gece gündüz demeden çalışma yapılıyor. 37 bin 348 adet önceden belirlenen rezerv alan, 22 bin 137 yerinde dönüşüm rezerv alan ve 13 bin 965 de köy evi kırsal konut olmak üzere yaklaşık 74 bin bağımsız birimin temelleri atıldı ve bunların inşası da devam etmektedir. Birçok kırsal mahallemizde kalıcı köy konutlarımıza vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yapımı tamamlanan konutlara da peyderpey hak sahibi vatandaşlarımız yerleşiyor" dedi.Cumhuriyet tarihinin en büyük inşa çalışmasının yürütüldüğü Hatay'da afetzede vatandaşların sıcak yuva heyecanı sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Hatay ilimizde şu an itibarıyla 158 bin 200 bağımsız bölümden 46 bin 140'ının hak sahibini 6. kurayla birlikte belirlemiş olduk. Yani 46 bin 140 vatandaşımıza anahtarlarını teslim ediyoruz. Bir kısmı da şu an itibarıyla evlerinde oturuyorlar. Süreç içerisinde peyderpey, aylık olarak, iki ayda bir yine inşaatlarımız tamamlandığı anda vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi bütün vatandaşlar konutlarına yerleşmiş olacak" diye konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye Akyar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında inceleme yaptı. Yeni evlerine taşınan Çolak ailesinin evine de misafir olan Bakan Kurum esnaf ve şantiyeleri de ziyaret etti.Asrın felaketinde kız kardeşini ailesiyle birlikte Ebrar Sitesi'nde kaybeden 68 yaşındaki Abdullah Çolak, Bakan Kurum'a "2 yıl olmadan bize ev verdiniz. Şükürler olsun, 24 saat sıcak. Allah yerden göğe kadar sizden razı olsun" diyerek teşekkür etti. Bakan Kurum da "Sizleri mutlu görmek bizim için en büyük mutluluk" dedi.Malatya'da 6 Şubat depremlerinde iki evi birden yıkılan Doğan ailesi, TOKİ'nin inşa ettiği yeni evine kavuştu. Bugünleri hayal bile edemediklerini belirten 60 yaşındaki Ergün Doğan, "Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Devletimiz arkamızda olmasaydı ayağa kalkamazdık" dedi.