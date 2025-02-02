‘TSK’dan ihraç doğru bir karar’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesinin doğru ve isabetli bir karar olduğunu belirtti. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ağustos 2024'te Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma töreninin resmi olarak tamamlanmasının ardından bir grup teğmenin geçerliliği olmayan bir yemini müştereken seslendirdiğini, böylece askeri ve siyasi gündeme yerleştiklerini anımsattı.O günden itibaren maksatlı tartışmaların arttığına dikkat çeken Bahçeli, "Türk milletinin medarı iftiharı ve gözbebeği mertebesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günlük siyasi polemiklere kasten alet edilme çabası gayri ahlaki bir planlama kapsamında sürekli ilerletilmiştir" ifadelerini kullandı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından 5 teğmene ve 3 disiplin amirine TSK Disiplin Kanunu gereğince "Silahlı Kuvvetler'den ayırma" cezası verildiğini hatırlatan Bahçeli, "TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalı, karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbeseverler aklını başına almalıdır" ifadelerini kulandı. MHP lideri, teğmenler üzerinden organize saldırı ve provokasyon ortamı hazırlamanın peşine takılan sahte ve riyakâr Atatürkçülerin oyununa gelecek, figüranı olacak, iğrenç senaryolarına bel bağlayacak bir vatan ve millet sevdalısı kahramanın olmadığını ve asla olmayacağını kaydetti.