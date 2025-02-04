Valilikten İstanbul’a 105 ödevevi

İstanbul Valiliği tarafından dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve evlerinde uygun çalışma ortamı bulunmayan çocuklar için "Ödevevi Projesi" hayata geçirildi. Valilik tarafından projeyle ilgili yapılan açıklamada, ödevevlerinin, öğrencilerin eğitmenler gözetiminde, okul sonrası ve hafta sonları ödevlerini yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, mahalle ölçeğinde oluşturulan mekanlar olarak tasarlandığı belirtildi. Kamuya ait binalarda kurulan ödevevleri hafta içi 15.00 – 21.00, hafta sonlarında ise 10.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasının hedeflendiği ödevevlerinde kütüphane, derslik, bilgisayar, yazıcı ve internet gibi donanımlarla öğrencilerin geleceğe daha güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlaması amaçlanıyor. Açıklamada şu ana kadar İstanbul genelinde 105 ödevevi kurulduğu, bu sayının şubat ayı sonuna kadar 157'ye ulaşacağı ve 2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar 300'e çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi. Ödevevleri'nde ders çalışma ortamının yanı sıra sanat, spor, müzik vb. sosyal faaliyetler, turnuvalar, geziler, bilgi yarışmaları, tiyatro, sinema ve yıl sonu pikniği gibi etkinlikler de gerçekleştiriliyor.