AK Parti’de bayrak değişimi heyecanı

AK Parti İstanbul teşkilatları, tarihi bir güne hazırlanıyor. Yarın gerçekleşecek AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir coşkuyla yapılacak. İlçe kongreleriyle başlayan süreç, il kongresiyle taçlanacak. İstanbul teşkilatları, İstanbul'daki ilçe kongrelerini büyük bir coşkuyla tamamladı. 28 Aralık 2024'te Esenler'de başlayan süreç, 19 Ocak 2025'te Fatih'te sona erdi. İlçe kongrelerinde yeni yönetim kadroları belirlenirken, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları da kendi kongrelerini gerçekleştirdi. Kongrelerde "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna vurgu yapılarak partinin hedefleri ve projeleri anlatıldı. "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" mottosuyla gerçekleştirilen kongreler, birlik ve beraberlik ruhu içinde tamamlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda aynı zamanda yeni bir dönem başlıyor. Mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, görevini Abdullah Özdemir'e devredecek. İlçe kongrelerinin tamamına birlikte katılan Kabaktepe ve Özdemir, teşkilatlara bu değişimin önemini vurguladı. Yarın saat 15.00'te Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek büyük kongreye, İstanbul'un 39 ilçesinden yoğun katılım bekleniyor.