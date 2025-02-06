Ecdat yadigârları ayağa kaldırılıyor

Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen ve 6 Şubat'taki depremlerde tamamen yıkılan Hatay'daki Habibi Neccar Camii'nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde aslına uygun inşası için çalışmalar 140 kişilik ekiple sürüyor. Habibi Neccar Camii, Hatay'ın anavatanına katılışının 86'ncı yıldönümü olan 23 Temmuz 2025'te ibadete açılacak. İnanç turizmi merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da depremlerde hasar gören ve restorasyonunda sona yaklaşılan 600 yıllık Hasan Padişah Camii'nin de Ramazan Bayramı'nda ibadete açılması hedefleniyor.