Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi için 3 yıl 6 ay hapis istemi: İmar Kanunu’nu çiğnemişler

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin başkanlık yaptığı dönemde, ruhsata aykırı inşa edilen 7 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddia edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili İlgezdi'nin de aralarında bulunduğu 8 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlattı.

İMAR KANUNUNA AYKIRI PROJELER

Bu kapsamda hazırlanan iddianamedeki Ataşehir'deki imara aykırı yapılarla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan raporda ilçede İmar Kanunu'na aykırı yapılan bazı projeler olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği ancak belediye başkanı ve görevlilerinin bu kararı uygulamadığı vurgulandı.

7 TAŞINMAZIN YIKIM KARARINA AYKIRILIK

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığınca şüpheli İlgezdi ve 8 kişi hakkında görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla soruşturma izni verildiğinin altı çizilirken 8 şüphelinin Belediye Encümenince ilçedeki 7 taşınmazla ilgili 2020-2022 arasında verilen yıkım kararlarını uygulamayarak, mimari proje ve imara aykırı yapıların ortadan kaldırılmamasına ve böylece kamu kamunun zarara uğramasına sebebiyet verdikleri kaydedildi.

3 YIL 6 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede şüpheliler Battal İlgezdi, Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin "Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.