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Giriş Tarihi: 6.2.2025

Kongremiz hayırlara vesile olsun

ANKARA
Kongremiz hayırlara vesile olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu kutlu davaya gönül veren, inançla ve kararlılıkla yol alan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Görevi devredenlere emekleri için şükranlarımızı sunuyor, yeni yönetimde bayrağı devralan kıymetli dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."
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Kongremiz hayırlara vesile olsun
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