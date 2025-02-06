Pençe-Kilit’ten acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bu arada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşıldı. Şehit Bazna'nın naaşı dualarla toprağa verildi. Öte yandan, Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.