Yarım asra mührümüzü vuracağız

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi yoğun katılımla Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birlikte katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

KADROMUZ GÜÇLENİYOR: Partimizi kurduğumuz günden bugüne zorlu, çetin, engebeli ama bir o kadar önemli bir yolda yürüyoruz. Çeyrek asra yakın zamandır bu yolu millet aşkıyla, milletimize hizmet aşkıyla katettik. 85 milyon vatandaşımızın her birine hizmetlerimizle ulaşmak, her bir vatandaşımızın gönlüne taht kurmak için çalıştık. Bu yolda bizim önümüzde her zaman kadınlarımız olmuştur. 12 Ekim'de başladığımız kongrelerimizi bir bayrak yarışı edasıyla geliştiriyoruz. Yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek devam ediyoruz. Muhalefet kurultayları tasfiye aracı olarak kullanırken, biz kardeşliğimizi daha da perçinleyerek devam ediyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşuyor, kongrelerimizde gönüller buluşuyor. Hiçbir kargaşanın olmadığı, sandalyelerin havada uçuşmadığı bir şölen havasında kongrelerimizi teker teker tamamlıyoruz.

KISA MESAFE KOŞUCUSU DEĞİLİZ: Dikkatinizi çekerim, biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz. Uzun ve yorucu bir maratonun koşucularıyız. Bu yolda da enerjimizi, sabrımızı ve direncimizi kaybetmeden ipi göğüsleyene kadar durmadan koşacağız. Unutmayınız, millete hizmet yolunda kırılmak, darılmak, küsmek, yarıştan kopmak gibi bir lükse şahsım dahil hiçbirimiz sahip değiliz. Şahsi çıkar ve menfaatlerini siyasetlerinin merkezine yerleştirenler gibi olmadık, olmayacağız.

KADININ ADI YOKTU: Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Milli iradeyi hedef alan saldırıları birlikte püskürttük. Demokrasinin, adaletin yolunu sizlerle birlikte aştık. Tahriklere, provokasyonlara, karalamalara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk. İmkânsız denilen reformlara birlikte imza attık. Biz 'kadınlarla siyaset' dedik. Kadınların başörtülerinden dolayı okuması ve üniversite eğitimi görme hakları kısıtlanıyordu. Ey CHP unutma, üniversitelerin kapısında ikna odalarını kuranlar sizdiniz. Bunlar bize kadın haklarından bahsediyor. Siz, kadın haklarını yakalamak için çok fırın ekmek yersiniz. Bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu. Kadınlar hak ettiği değeri görmeye AK Parti ile birlikte başladı. Muhalefetin engelleyici tutumlarına rağmen bunları başardık.





22 YILDA YAŞANAN DEVRİM: Son 22 yılda yaşanan sessiz devrimi verilerde net bir şekilde görebiliyoruz. İş gücüne katılım oranı yüzde 27.9'dan yüzde 37'ye yükseldi. Kadın istihdam oranı yüzde 25.3 iken şimdi yüzde 33'e yaklaştı. Kadınlar yalnızca eğitim ve iş hayatında değil, siyasette de büyük atılımlar gerçekleştirdi. Ülkemize, siyasetimize yakışmayan bu hareketlere biz son verdik. Anayasa'ya kadın ve erkek eşitliğini getirdik. Birçok kız çocuğumuzu okullara kazandırdık. TBMM'de, işyerlerinde, sivil toplumda kadınların temsil edilmesini biz sağladık.

KADINLARI KORUMAYA ALDIK: Kadına karşı şiddeti nitelikli suç haline bizim iktidarlarımız getirmiştir. Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. 6384 sayılı kanunla başka bir sözleşme, belgeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde kadınları korumaya aldık. Muhalefetin gündeminde olmayan devrim niteliğinde adımlar attık.

AYRIMCI POLİTİKALARI HORTLATIYORLAR: Kadınların yaşadığı zorlukları da biliyoruz. Özellikle muhalefetin yönettiği bütün belediyelerde 28 Şubat'tan hatırladığımız ayrımcı politikalar yaşanıyor. Toplumumuzun mütedeyyin kesimlerine saygı duyulmuyor. Marjinal bir siyasetin yerel yönetimler üzerinden hortlatılmaya çalışılması utanç ve endişe duymamızı sağlıyor. Bunların hepsi takibimizde. Kadınların uzun yıllara dayanan kazanımlarına ister yerel yönetimler olsun ister özel sektör olsun haklarının gasp edilmesine müsaade edemeyiz.

MÜHÜR VURACAĞIZ: Millete hizmet süreklilik ister, adanmışlık ister. Bunun için kısa vadeli hesaplarla değil, çeyrek asra, yarım asra mührümüzü vuracak geniş bir vizyonla hareket ediyoruz. Türkiye yaptığı stratejik hamlelerde bölgemizde ve dünyada önemli bir konuma gelmeye başladı. Ülkemizi özlemini duyduğu güç ve ağırlığa kavuşturuyoruz.

'GELECEĞİMİZE YÖNELİK ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK'

Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanı Ahmed Şara ve heyeti, tarihi bir dönemde ülkemize kritik bir ziyarette bulundu. Birçok konuyu değerlendirdik. İki komşu ülke olarak geleceğimiz yönlendirmeye yönelik önemli kararlar aldık. Yarın (bugün) depremin ikinci yıldönümü vesilesiyle Adıyaman'dayız. Önümüzdeki hafta bir Asya seyahatine çıkacağız.

'KARTLARI BİRBİRLERİNE GÖSTERİYORLAR'

Muhalefetin nelerle uğraştığına artık bakmak bile istemiyoruz. Bölgemizden bile haberleri yok. Koltuk kavgasına, parti için iktidar mücadelesine kendilerini öyle kaptırdılar ki 3'üncü Cihan Harbi patlak verse umurlarında olmaz. Kırmızı kartla bir şey yapmak istediler. Onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Daha sonra anladık ki kartları birbirine gösteriyorlarmış. Varsın onlar kırmızı ve sarı kartlarla oyun oynamaya devam etsinler, sol terör örgütlerinin jargonuyla konuşmayı sürdürsünler, ülkemizi her gün bir seviye daha yukarı çıkarmanın derdinde olacağız. Hedeflerimize doğru koşar adım gideceğiz. Daha fazla hanenin kapısını çalıp daha fazla gönle gireceğiz. Unutmayın kale içeriden fethedilir.