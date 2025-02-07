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Giriş Tarihi: 7.2.2025

Emine Erdoğan: Devletimizin şefkat eli uzandı

ANKARA
Emine Erdoğan: Devletimizin şefkat eli uzandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat'ın takvim yapraklarında sadece bir tarih değil yüreklerde açılan derin bir yara olduğunu belirterek, "Acısı dün gibi. Ancak enkazların arasından sadece hüzün değil, milletimizin sarsılmaz dayanışması da yükseldi. Asrın birlikteliği ile yeniden umut dolduk O gün devletimizin şefkat eli uzandı, milletimizin vicdanı seferber oldu. Birbirimize kenetlenerek mücadeleden vazgeçmedik. Bir yanımız hep buruk kalsa da gönüllerimizi ihya, şehirlerimizi de yeniden inşa ediyoruz. Yürekten inanıyorum ki barış ve huzurun teminatı şehirlerimiz dünya durdukça medeniyetimizi yaşatmaya devam edecek" dedi.
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Emine Erdoğan: Devletimizin şefkat eli uzandı
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