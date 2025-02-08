Cumhurbaşkanımız her zaman yanımızda oldu

Adıyaman'da önceki gün Başkan Erdoğan'ın Baykar tarafından yapılan evlerini ziyaret ettiği Karakuş ailesi duygularını anlattı. 3 çocuk babası 52 yaşındaki Abdullah Karakuş, "Devletimiz her konuda bize destek verdi. Depremin üzerinden iki yıl geçmeden kalıcı konutlarımıza yerleştik. Cumhurbaşkanımız bizi ziyaret etti. Misafirimiz oldu, çayımızı, kahvemizi içti.

Devletimizden, Baykar'dan Allah razı olsun" dedi. Mukaddes Karakuş da depremde zor günler yaşadıklarını ifade ederek "Evimize yerleştik, çok güzel, çok memnunuz. Depreme dayanıklı. Kendimizi güvende hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız her zaman yanımızdaydı" dedi. AA