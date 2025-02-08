Otelde hijyene baktılar, yangını ihmal ettiler

BOLU'da 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 36'sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişleri, Bolu İl Özel İdaresi'nin oteli 2011, 2016, 2019, 2021 ve 2024 yıllarında beş kez denetlediğini, ancak denetimlerin çoğunun hijyen, sağlık ve gıda güvenliği konularıyla sınırlandığını belirledi.Yangın güvenliği ve tahliye önlemleri kapsamlı şekilde değerlendirilmeyip eksiklikler zamanında tespit edilmedi. TUTUKLU SAYISI 21 OLDUBolu İl Özel İdaresi'nin ruhsatlandırma sürecinde yangın güvenliği ile ilgili belgelerin güncellenmesi için yeterli önlemler alınmadığı da raporda vurgulandı.Bu nedenle, idari inceleme başlatılan 8 kişi arasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı ise 21'e yükseldi.