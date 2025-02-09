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Giriş Tarihi: 9.2.2025

Deprem şehitleri İstanbul’da anıldı

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Deprem şehitleri İstanbul’da anıldı
6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Adıyamanlılar Vakfı tarafından Bağcılar'da anma programı düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vakıf yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Deprem yardımları ve yapılan çalışmalarla ilgili konuşmaların yapıldığı programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programda ayrıca 6 Şubat depremine dair fotoğraflardan oluşan sergi de yer aldı.
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Deprem şehitleri İstanbul’da anıldı
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