Deprem şehitleri İstanbul’da anıldı

Şubat 2023'te meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Adıyamanlılar Vakfı tarafından Bağcılar'da anma programı düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vakıf yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Deprem yardımları ve yapılan çalışmalarla ilgili konuşmaların yapıldığı programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programda ayrıca 6 Şubat depremine dair fotoğraflardan oluşan sergi de yer aldı.