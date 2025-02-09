Erdoğan’ın Gazze duruşuna dünya şahit

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilere yönelik açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını ifade etmişti.
GAFLET VE DALALET İÇİNDE...
CHP Lideri Özel'in açıklamalarına tepki yağarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel'in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir. Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir" dedi. Çelik açıklamasında, "Bugüne kadar Filistin'deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki yağdı:
"MİLLETE HAVALE EDİYORUZ"
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:
Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz.
"ERDOĞAN EN GÜÇLÜ SES OLDU"
AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA:
Konu Gazze'nin yanında olmaksa dünyada akla gelen ilk Devlet Başkanı'dır Recep Tayyip Erdoğan. Siz kim Erdoğan kim?
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA:
Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır.
SANAYİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının en güçlü savunucusu, Filistinli kardeşlerimizin en samimi dostudur. Bunu tüm dünya bilir. Hiçbir siyasi manipülasyon, hiçbir karalama bu hakikati örtemez.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN:
Mazlumdan yana hiçbir zaman tavır gösterememiş, devrik zalimleri bile savunmuş kimi odakların ve 'sözde' siyasilerin açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Filistin halkına verdiğimiz desteği kararlılıkla devam ettireceğiz.
TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT:
Filistin meselesi Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği ve bedeller ödemeyi göze aldığı bir meseledir. Bu duruma Filistin halkı ve uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır.
MILLI EĞITIM BAKANI YUSUF TEKİN:
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail zulmü, işgali ve soykırımına karşı vicdanların en gür sesi ve lideridir. Hiçbir siyasi karalama bu gerçeği değiştiremez.
AİLE BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ:
Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin davasına sahip çıkan tek liderdir. Bu su götürmez hakikati inkâr edenler ise samimiyetsiz ve basiretsizdir.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:
CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir.
KENDİSİ HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ DEMİŞTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in daha önce Hamas'a yönelik açıklamalarını hatırlattı. Erdoğan'ın her fırsatta Hamas'a desteğini açık biçimde ortaya koyduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas'a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini "öz vatanını savunan kişiler" olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir. Özgür Özel ise İsrail'in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas'a 'Hamas terör eylemi yapıyor' demiştir.