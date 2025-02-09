Erdoğan’ın Gazze duruşuna dünya şahit

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilere yönelik açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını ifade etmişti.CHP Lideri Özel'in açıklamalarına tepki yağarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel'in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir. Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir" dedi. Çelik açıklamasında, "Bugüne kadar Filistin'deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki yağdı:Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz.Konu Gazze'nin yanında olmaksa dünyada akla gelen ilk Devlet Başkanı'dır Recep Tayyip Erdoğan. Siz kim Erdoğan kim?Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının en güçlü savunucusu, Filistinli kardeşlerimizin en samimi dostudur. Bunu tüm dünya bilir. Hiçbir siyasi manipülasyon, hiçbir karalama bu hakikati örtemez.Mazlumdan yana hiçbir zaman tavır gösterememiş, devrik zalimleri bile savunmuş kimi odakların ve 'sözde' siyasilerin açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Filistin halkına verdiğimiz desteği kararlılıkla devam ettireceğiz.Filistin meselesi Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği ve bedeller ödemeyi göze aldığı bir meseledir. Bu duruma Filistin halkı ve uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır.Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail zulmü, işgali ve soykırımına karşı vicdanların en gür sesi ve lideridir. Hiçbir siyasi karalama bu gerçeği değiştiremez.Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin davasına sahip çıkan tek liderdir. Bu su götürmez hakikati inkâr edenler ise samimiyetsiz ve basiretsizdir.CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in daha önce Hamas'a yönelik açıklamalarını hatırlattı. Erdoğan'ın her fırsatta Hamas'a desteğini açık biçimde ortaya koyduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas'a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini "öz vatanını savunan kişiler" olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir. Özgür Özel ise İsrail'in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas'a 'Hamas terör eylemi yapıyor' demiştir.