KAAN’ın siber güvenliğine yerli çözüm geliyor

Türkiye'nin gurur projesi TUSAŞ yapımı Milli Muharip Uçak KAAN için savunma sanayii ekosistemi üzerine düşen görevleri gerçekleştiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığı bağlısı Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), KAAN'ın siber güvenlik teknolojisini geliştiriyor.STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Portekiz'e gerçekleştirilen 2 adet askeri gemi ihracatına ilişkin, "Macellan'ın torunlarına, dünya tarihini denizcilik üzerinden değiştirmiş bir ülkeye gemi üretiyoruz. Amacımız Portekiz ile kalmak değil. Bunu ciddi bir referans olarak kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu. Güleryüz şunları kaydetti:Kaan'ın siber güvenliği STM öncülüğünde geliştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siber savunma merkezinin oluşturulmasının ikinci fazı çalışmaları devam ediyor. Siber güvenlik, sadece bilgisayar altyapısı ya da bilgi işlem merkezlerinin kontrolünde olması gereken bir şey değil. Aslında bir platform seviyesinde kullandığımız, aldığımız sistemlerde belirli siber güvenlik önemlerinin alınmış olmasını sağlamamız gerekiyor. İki kullanıcı da bu konuda bilgilendirilmeli. O sebeple KAAN projesinde TUSAŞ ve HAVELSAN ile beraber çalışıyoruz. KAAN, son derece gelişmiş sensör ve haberleşme sistemlerine sahip bir platform olacak. O yüzden tasarımın ilk aşamalarından itibaren siber güvenlik anlamında dikkat edilmesi gereken ne husus varsa bunları göz önünde bulunduruyoruz. Tasarımlarımızı ona göre yapıp, alt sistem tasarlayan firmalarımızı o şekilde yönlendiriyoruz. Bir ekip olarak sürekli devam ediyoruz. Siber güvenlik sadece KAAN değil, gemi platformları ve başka platformlar için de hayati.