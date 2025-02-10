Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 11 ilimizde 174 ayrı alanda 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7 gün 24 saat tam gaz devam" ifadelerini kullandı.

Kurum'un paylaştığı görüntülerde, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde TOKİ'nin sürdürdüğü konut çalışmaları ile Hatay'daki Emlak Konut GYO'nun konut çalışmaları yer aldı. Kurum'un paylaşımında bölgenin ihya ve inşa çalışmalarına katkı sağlayan TOKİ Uzmanı Tufan Gümüş ve Emlak Konut İnşaat Mühendisi Alparslan Özkan'ın, duygu ve düşüncelerini aktardı. Gümüş, "Yaklaşık 1400 işçe arkadaşlarımızla beraber gece gündüz demeden çalışıyoruz" derken Özkan ise, "Resmen yeni bir şehir inşa ediyoruz. Bize şu anda gecenin ayazı işlemiyor. Hepimizin aklında gönlünde tek bir hedef var. Depremzedelerimizi evlerine kavuşturmak" dedi.