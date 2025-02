Canımız bu kadar ucuz mu?

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki başkentteki ihmaller yine vatandaşların canına kastediyor. Ankara'da İstanbul Yolu metro durağının yanındaki üst geçidin neredeyse yıkılma noktasına geldiği görüldü. Üst geçitte meydana gelen büyük delik, biriken taş parçaları ve yeterince güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle hem yayaların hem de sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekiplerinin üst geçidin merdivenlerini sökerek kullanımını engellemeye çalıştığı görüldü. Ancak onarım hızının son derece yavaş ilerlediğini belirten vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Başkentliler, Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı sevdasından sıyrılıp Ankara ile ilgilenmesi gerektiğini belirterek duruma isyan etti.

Hayri Ünyar: Dün akşam aynı köprünün altından ben de geçtim. Çalışma yapılmış ama hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Arabamın üzerine taş düştü, Allah korusun cama da gelebilirdi. Canımız bu kadar mı ucuz oldu? Yetkililer uyuyor.

Arzu Güler Sıtkı: Çocuğumla birlikte metrodan indikten sonra üst geçidi kullanmak istedik ancak kapatıldığını gördük. Korkarak caddeden geçmek zorunda kaldık. Çocuğum kursa gidiyor, mecburen burayı kullanmak zorundayız. Araçların çok hızlı geçtiği bir cadde, acilen tamir edilip kullanıma açılması gerekiyor. Yoksa ölüm kaçınılmaz. Başka şans yok karşıya geçmek için.

Abdullah Yılmaz: Birkaç gün önce yola düşen parçalar vardı. Köprü altı orta şeride kadar kapalıydı. Çalışma yapılıyor sanmıştık, neden böyle bırakılır ki?

Mehmet Akın: Olsun, başkan üst geçidi geçer geçmez çorba veriyor, sorun yok! Birileri de hemen savunmaya geçmiş. 1 hafta olmuş, bir tane üst geçit yapılacak 1000 tane değil. Ama aradığımız başkan başka işler peşinde.

Numan Gülen: Daha uzun ömürlü olan yıpranmış granit taşları onarmak yerine, var olan granitleri söküp plastik tırtıklı PVC ile kaplayacaklardı, kaplayamamışlar. Zaten granitleri sökerken şahit oldum, koskoca İstanbul yolunda güvenlik tedbiri yoktu. Baştan savma olduğu işin başından belliydi.

Ersin Toprak: Aradığınız kişi şu an görevi harici işlerle uğraşıyor, lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Oğuzhan Öztürk: Her üst geçit tamiratı olay... Gerçekten belediye içinde bu işlerden haberi olmayan amirler var bence. Hadi yol yapmakta zorlanıyorsunuz da üst geçitleri bari bir an önce bitirin. 1 haftalık iş, bir kaç ay sürüyor, takipteyiz.

Erdinç Kocaman: Yakışıyor mu bu görüntü ülkenin başkentine? Afrika ülkelerinin başkenti bile Ankara'dan daha iyi.

Bayram Özben: Burada böyle çalışma yapan işçiler, tehlikeye yol açmamak için o deliği kapatabilir. İlla bir kaza mı olması gerekiyor? Köprünün yan taraflarına kırdıkları beton parçaları sıçramasın diye de file gerilebilir. Yapan firma anlaşılan bu işlerin acemisi.