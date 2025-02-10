“Özgür Özel, İsrail’in sözcülüğünü yaptı”

Haber yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, Özgür Özel'in parti içi krizleri örtbas edebilmek için sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na saldırdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze hassasiyetini sorgulamanın kimsenin haddi olmadığını vurgulayan Çelik, "CHP'nin anlayacağı dinamikler değil bunlar. Cumhurbaşkanımız kime ne zaman, ne diyeceğini en iyi bilen siyasetçilerin başında gelir. Özgür Özel ise hayatında hiçbir uluslararası krizi yönetmemiş bir kişidir. Onlar CHP Genel Merkezi'ndeki herhangi bir krizi bile yönetemezler" dedi. Özgür Özel'in parti içerisindeki otoritesinin sallandığını vurgulayan Çelik, "O zannediyor ki Cumhurbaşkanımız kendisine cevap verince üst lige çıkacak. O lige bedelle çıkılıyor. CHP'nin iç gündemi bir zaman kaybıdır, bir israftır. Parti içi krizi örtbas etmek için de Cumhurbaşkanımıza, partimize ve ittifakımıza saldırıyor. Biz bunu her alanda deşifre ederiz. Cumhurbaşkanımızın yıllardır, bilgi almaya bile gerek duymaksızın yönettiği, bütün kılcal damarlarını ezbere bildiği bir dosyanın tek bir sayfasına bile hâkimiyetleri yok" şeklinde konuştu.

'KENDİ LİGİNE DÖN'

Öte yandan dün sosyal medya hesabı üzerinden de Özgür Özel'e sert eleştirilerini sıralayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmeli ve enerjisini CHP'nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcamalıdır" ifadelerini kullandı.

'EŞ BAŞKAN' VURGUSU

Özgür Özel'in, CHP'yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen 'siyasi cari açığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırarak kapatamayacağını ifade eden Çelik, "Sayın Özel ilk olarak kendinden önceki CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP'de 'eş genel başkan' gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP'nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır" dedi.