Türkiye en çok sigara içilen 10 ülke arasında: Sigara ciddi bir halk sağlığı sorunu

Türkiye'de sigara kullanımının hızla artması ve buna bağlı hastalıkların kamu sağlığını tehdit eder boyuta gelmesi, uzmanları endişelendirmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sigara ile mücadelede desteklenmesi gereken 10 ülke arasında Türkiye'yi de gösterdi. 9 Şubat 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla açıklamada bulunan uzmanlar, 10 yıl aranın ardından kara listeye yeniden giren Türkiye'de sigara bağımlığının sadece bireysel değil ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

YILDA 8 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

Yeşilay Bursa Şube Başkanı M. Suat Arvas: Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verilerine göre Türkiye'nin sigara ile mücadelede geriledi. Verilere göre, dünya genelinde 1.3 milyar insan tütün ürünü kullanıyor ve her yıl 8 milyondan fazla kişi sigaranın yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de de sigara, başta solunum yolu hastalıkları, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser olmak üzere birçok hastalığın temel nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu tablo, sigarayla mücadelenin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir zorunluluk olduğunu ortaya koyuyor. Sigarayla mücadelede daha etkin politikalar geliştirmemiz gerekli. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunuyor. Bırakabilirsin mobil uygulamamız, sigarayı bırakmak isteyen kişilere rehberlik ediyor. 2024 yılı itibarıyla 231 bin 300 kişi bu uygulamayı indirerek sigarayı bırakma yolunda önemli adım attı.

12-13 YAŞA KADAR DÜŞTÜ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayram: Sigara dumanı akciğerlere solunum yoluyla girip kan dolaşımıyla vücudun hemen her yerine yayılıyor. Başta kanser ve KOAH olmak üzere pek çok hastalığa neden oluyor. Sigara kullanım yaşı 12-13 gibi kritik bir döneme kadar düştü. Toplumun bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerekiyor. Nikotinin oluşturduğu fizyolojik ve psikolojik bağımlılıkla mücadelenin uzun soluklu bir çaba gerektiriyor. İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara satış yasağı gibi radikal önlemlerin gündeme geldi. Çocukları ve gençleri sigaradan uzak tutmak ulusal bir öncelik haline gelmeli. Nargilenin ve elektronik sigaranın da en az normal sigara kadar zararlı. ANKARA



EMİNE ERDOĞAN:

'SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BİR BAŞLANGIÇ OLSUN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla paylaşımda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor. Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AİLECE SİGARAYI BIRAKIP SAĞLIKLI HAYATA ADIM ATTILAR

Kırklareli'nde uzun yıllar sigara kullanan Hanife Oktay ile kızı ve damadı, hekim desteği ile sigarayı bırakarak sağlıklı yaşama adım attı. İnece beldesinde çiftçilik yapan Oktay (64), kızı Güler (37) ve damadı Ali Çakır (44), uzun yıllardır kullandıkları sigaradan kurtulmak için Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurdu. Aile, uygulanan tedavi ile kısa sürede sigara bağımlılığından kurtuldu. Sağlıklı yaşama "Merhaba" diyen aile bireyleri, sigara içtikleri yılların pişmanlığını yaşıyor. 33 yıl sigara kullandığını dile getiren Ali Çakır, tedavinin beşinci gününde sigarayı bıraktığını beilrterek, "Kurtulduğuma şükrediyorum. Nefes aldığımı hissettim" dedi.



20 GÜNLÜK TEDAVİYLE BIRAKTILAR

Eskişehir'de yaklaşık 30 yıldır sigara kullanan Seyfi ve Müzehher Apaydın çifti, Odunpazarı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde gördükleri 20 günlük tedavi ve psikoloji destekle bağımlılıklarından kurtuldu. 20 günlük ilaç ve psikolojik destek sayesinde bağımlılıklarından kurtulan Apaydın çifti, sigara içen arkadaşlarını da bu süreçten haberdar ederek, onları sağlık yaşama teşvik ediyor.



SİGARAYI BIRAKAN TAMİRCİYE BAKANLIKTAN SERTİFİKA

SAĞLIK Bakanlığı, Ankara'da 18 yıldır sigara içen ancak yaşadığı sağlık sorunları ve oğluna iyi örnek olmak için sigarayı bırakan otomobil tamir ustası İsa Lale'ye (38), '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında 'Sigara Bırakma Sertifikası' verdi. Lale, evdeki kül tablasının kokusundan rahatsız olarak sigarayı bırakmaya karar verdiğini belirterek, "Sigara içerken yürüyemiyordum, nefesim kesiliyordu" diye konuştu.