CHP’de önseçim krizi! Mansur Yavaş önseçime katılmayacak

Önceki akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında bir zirve gerçekleşti. Özel ve İmamoğlu, Yavaş'ı ikna etmek için 2.5 saat süren bir görüşme yaptı. Bu toplantıda Yavaş'ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazları ele alındı ancak görüşmeden uzlaşma çıkmadı. CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ters düşen Mansur Yavaş'ın, adayın belirleneceği önseçime katılmama kararı aldığı öğrenildi. Süreç öncesinde Yavaş, "O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir" diyerek aday belirlemenin çok erken olduğunu belirtmişti.