Kaza yapıp kaçana cezaevi yolu

Son günlerde sıkça gündeme gelen trafik magandalarına ilişkin çok önemli üç düzenleme hazırlanıyor. Buna göre yapılacak değişiklikle kaza yapıp kaçanlara hapis cezası verilecek. Ehliyetsiz araç kullanma ile trafikte yol kesme, araç durdurma gibi cezalar katlanacak. Hazırlıkları devam eden yargı paketinde trafik suçlarına ilişkin yer alacak maddeler şöyle:

YOL KESME, ENGEL OLMA: Trafik magandalarının ambulansın önünü kesen, elinde sopalar ile vatandaşları araçlarından indiren, geçmesine izin vermeyen görüntüleri toplumda büyük tepki uyandırıyor. Yapılan çalışmalar ulaşım araçların hareketinin engellenmesi, alıkonulması bakımından cezaların caydırıcı olmadığını ortaya koydu. Bu nedenle yeni yargı paketinde ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, alıkonulması bakımından cezalar daha caydırıcı hale gelecek. 1 ila 3 yıla kadar hapis olan ceza alt ve üst sınırları yükseltilecek, bu kişilerin bir süre cezaevinde kalması sağlanacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA: Ehliyetsiz araç kullanma cezası da masaya yatırıldı. Mevcut sistemde ehliyetsiz araç kullanana (kaza gibi başka suç işlememişse) 18 bin 706 lira para cezası veriliyor. Para cezasının yükseltilmesinin yanında hapis cezası üzerinde de duruluyor.

KAZA YAPIP KAÇANLAR: Kaza yapıp kaçan birçok kişi ertesi gün karakola girip suçu kendisinin işlediğini itiraf ediyordu. Ancak kazayı yaptığı anda alkollü mü, uyuşturucu mu kullanıyor tespit edilemiyor. Bu nedenle çok düşük cezalar alıyor. Kaza yapıp kaçanların uzun süre ehliyetine el konulması ve hapis cezası verilmesine ilişkin düzenleme yapılacak. Şu anda kaza yapıp kaçanlara 20 ceza puanı ve 2 bin 170 lira para cezası veriliyor.