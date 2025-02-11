TBMM’den yapay zekâ raporu: Ciddi güvenlik açığı yaratacak

TBMM, yapay zekâ devrimi ve dünyayı nasıl şekillendireceğini araştırdı. TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu'na da sunulan raporda, 1956 yılında Dartmouth Koleji'nde John McCarthy tarafından ilk kez resmi olarak "yapay zekâ" teriminin kullanıldığı kaydedildi. İnsanlığın "Makineler düşünebilir mi? İnsanlar gibi karar alabilir mi?" sorularına yanıt aradığına dikkat çekilen raporda, yapay zekânın günümüze kadar gelişimi ele alındı. Raporda, "Her ne kadar insanın bir kopyasının yapılamayacağı bilinmekte ise de insan gibi davranan ve sürekli kendi kendisini geliştirebilen hatta Ar-Ge dâhi yapabilen makinelerin geliştirilebileceği öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı. Araştırma raporunda yapay zekâ sistemlerinin ortaya çıkaracağı güvenlik zafiyetine özellikle dikkat çekildi.