CHP’li belediyelere terör soruşturmasında yeni detaylar: Firari isimlerle yoğun irtibat

Terör örgütü PKK'nın metropol şehirlerde etkinliğini artırma faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li ilçe belediyelerinde yapılanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.



Dün sabah saatlerinde aralarında CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Cemalettin Yüksel ve Livan Gür'ün ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.



Soruşturma dosyasında, 'Kent Uzlaşısı'nın terör örgütü yöneticilerinin güdümü ve yönlendirmesiyle yapıldığı kaydedildi.

TERÖRLE BAĞLANTILI 313 ŞÜPHELİ İLE İLETİŞİM

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in incelenen HTS kayıtlarında PKK terör örgütünden suç kaydı bulunan 313 şüpheli ile iletişimi olduğu tespit edildi.

ARAMASI OLAN 6 ŞÜPHELİ İLE YOĞUN İRTİBAT

Öte yandan Yüksel'in irtibatlı olduğu 313 kişiden 6'sının, "terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.



Cemalettin Yüksel'in irtibatlı olduğu diğer 8 kişinin ise, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezaevlerinde tutuklu oldukları öğrenildi.



Yüksel'in soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle de yoğun iletişimi tespit edildi.

SİLİNEN VERİLER GERİ GETİRİLDİ

CHP'li Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de adli kaydı bulunan 52 kişi ile iletişim halinde olduğu bunlardan 2 tanesinin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirtildi.



Gür'ün ayrıca el konulan bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde silinen dijital verilerin geri getirildiği ve inceleme aşamasında olduğu bildirildi.