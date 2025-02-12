FETÖ’nün sınav usulsüzlüğüne operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 10 şüpheliye eşzamanlı operasyon düzenlendi. 2010'da yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru alıp verdiği belirlenen FETÖ/ PDY mensubu 2 şüpheli tespit edildi. Öte yandan 2015'te yapılan Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakatlarında, adayların numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüt üyelerinin avantaj sağlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 1 asker mahrem imam ve halen görevde sözleşmeli inşaat mühendisi hakkında gözaltı kararı verildi. Mahrem asker imamın, aday numarası kodlama bilgisini mülakat heyeti üyesi olarak görev yapan subaya örgüt adına ilettiği tespit edilirken, diğer şüphelinin ise askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip ettiği belirlendi. KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada ByLock yüklü hatların kullanıldığı çalışma evlerinde kalan 5'i aktif kamu çalışanı, biri sivil olmak üzere toplam 6 şüpheliye, Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.