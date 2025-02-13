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Giriş Tarihi: 13.2.2025

DEM’den Bahçeli’ye ‘geçmiş olsun’ telefonu: Türkiye’nin size ihtiyacı var

ANKARA
DEM’den Bahçeli’ye ‘geçmiş olsun’ telefonu: Türkiye’nin size ihtiyacı var
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce başarılı bir kalp ameliyatı geçiren MHP lideri Bahçeli'yi telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi" ifadeleri kullanıldı.
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DEM’den Bahçeli’ye ‘geçmiş olsun’ telefonu: Türkiye’nin size ihtiyacı var
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