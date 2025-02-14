MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu yazılı açıklama yaptı. Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planına sert tepki gösteren Bahçeli, "Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmak bedeli ve vebali çok ağır bir suç ve skandaldır. Gazze, Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir. İki devletli çözümden başka her yol ise uçurumdur" sözleriyle tepki gösterdi. Bahçeli, açıklamasında şunlara yer verdi:

Filistinli kardeşlerimizi Gazze'den sürüp çıkarma dayatması karşısında sessiz ve suskun kalmak küresel emperyalizmin vesayetine rıza göstermek, esaret zincirine gönüllü kafa uzatmaktır. Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmak bedeli ve vebali çok ağır bir suç ve skandaldır. Böylesi bir gözü dönmüş aymazlığın bölgesel ve küresel volkan ağzının patlayışına çanak tutma riski hem çok fazla hem de sonuçları itibarıyla dehşet atmosferini beslemesi kaçınılmazdır.

KUDÜS PAKTI DEĞERLENDİRİLMELİ

Geldiğimiz bu aşamada 5 Ağustos 2024 tarihinde önerdiğim 'Kudüs Paktı' teklifi mutlaka değerlendirilmeli, bölgesel huzur ve güvenlik kuşağının tesis ve tecellisi süratle temin edilmelidir. Gazze'nin Filistin'den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır.

Gazze, Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir. İki devletli çözümden başka her yol ise uçurumdur. Harici ve dahili hiçbir mihrak bunun hilafına tarihin, coğrafyanın ve egemenliğin açık gerçeklerini güce ve zora dayalı olsa bile çiğneyemeyecektir.

'HİÇBİR ÜLKE YANLIŞ HESAP YAPMAMALIDIR'

BAHÇELİ, İslam ülkelerinin aslına, kendine, köküne dönmesi gerektiğine işaret ederek, "Ürdün Kralı'nın aciz ve boyun eğmiş haline bakıp da bu teslimiyetin hâkim olduğuna dair hiç kimse, hiçbir ülke yanlış hesap yapmamalıdır. Tövbe ve istiğfarla geçireceğimiz bu mübarek gecede Cenab-ı Allah'tan niyazım; Müslüman gönüllere daha çok hidayet nasip etmesi, tefrika, tezvirat ve fitne tehdidinden cümlemizi muhafaza etmesidir" sözleriyle İslam âleminin de Berat Kandili'ni kutladı.