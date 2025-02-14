Yangın Japonya’da olsaydı başkan harakiri yapardı

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmiş 51 kişi ise yaralanmıştı. Bolu Belediyesi Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz, yangın faciasına ilişkin bir televizyon kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, otel sahiplerinden sonra en büyük sorumluluğun Bolu Belediyesi'nde olduğunu söyledi. Yılmaz, "Tanju Özcan çıkmış televizyona '2007 yılında benden önceki AK Partili Belediye Başkanı tarafından otele ruhsat verildi', ikinci olarak da 'zaten arşiv yanmıştı' dedi.



Alaaddin Yılmaz

Ben şok geçirdim. En yakın dostlarımın çocukları yok olmuş 100'e yakın insan hayatını kaybetmiş, felaket olmuş. Böyle bir felaket ortamında canlı yayında şov ve iftira atıyor. Sanki ölenler onun gözünde insan değil. Şu an 6-7 yıldır belediye başkanı. Arşiv yandıysa 2007'de ruhsat verdiğimi nereden buldun? Eğer yandıysa hesabını neden bana veya başkasına sormadın? Alaaddin Yılmaz belediye başkanı olmadan önce belediyede arşiv var mıydı? Türkiye'nin en kaliteli arşiv sistemini kuran benim insan saygı gösterir. Kaldı ki bütün Bolu yansa o arşive bir şey olmaz. Çünkü arşiv artık dijital" dedi. Yılmaz, "Otelin yangın açısından sıkıntılı olduğunu bilen tek bir devlet kurumu var.

O da Bolu Belediyesi. Yangın açısından uygun olmadığı raporunu Bolu Belediyesi veriyor. 'İtfaiyenin raporunu sonradan öğrendim' diyor. Eğer bundan haberi yoksa belediye başkanı olarak çalışanları tarafından ciddiye alınmıyor demektir. Bu kadar canın yok olmasında mal sahibi kadar ve belediyenin de sorumluluğu var. Resmi kurum olarak otele yangın açısından eksik raporu veren Bolu Belediyesi'dir. Tespit yaparak rapor vermiş. Sıkıntıyı kimseye duyurmamış. Bu Japonya'da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapardı" dedi. Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'de mülk sahiplerinin birden fazla suçu olduğunu belirten Yılmaz, "Faciada mülk sahibi iki defa suçlu. Birincisi yangına dayanıklı sistemi kurmaması, ikincisi ise yangın sırasında otelde üst katta kalmalarına rağmen dışarı çıkarken misafirlere yangını haber vermemesi" diye konuştu.