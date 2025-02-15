Fransa yapılanmasına İstanbul’da darbe

Terörörgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer aldığı belirtilen Medeni Altundere, İstanbul'da MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Örgütün Almanya ve Fransa'daki propaganda faaliyetlerine katılan Altundere tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik çok önemli bir operasyona imza attı. PKK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere İstanbul'da yakaladı. Uzun süredir MİT'in takibi altında olan Medeni Altundere'nin, örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Altundere'nin, Fransa ve Almanya'da PKK adına gerçekleştirilen bazı eylem, etkinlik ve bazı teröristlerin cenazelerine aktif katılım sağladığının belirlendiği ifade edildi. Adliyeye sevk edilen Medeni Altundere tutuklanarak cezaevine gönderildi.