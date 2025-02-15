Belediyelere terör operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı: Örgüt talimatıyla hareket ettiler

İstanbul'da 9 belediyeye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması HDK Çatı Yapılanması'nın ana soruşturması kapsamında belediyelerde görev yapan terör unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi 9 kişi ve bir sivil proje danışmanı tutuklandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen 10 şüphelinin tutuklama gerekçesi ortaya çıktı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ifade veren şüphelilerin tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiği belirtildi. Şüphelilerin tutuklanma gerekçesine SABAH ulaştı.

Tutuklama gerekçesinde şüphelilerin KCK/TM'nin yeniden yapılanma çerçevesinde çalışma temelinin 'siyasal alan' olması sebebiyle yürütülecek çalışmaların siyaseti güçlendirecek ve siyasetle koordineli bir çalışma olması gerektiği, bu anlamda ortak dil ve siyaset oluşturmak için daha önce bu çalışmaları yürüten KCK/TM yapılanmasının feshedilerek yerine, KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) adı altında yeni bir yapılanma oluşturulduğunun dosya kapsamında ortaya konulduğu belirtildi.

ÖZELLİKLE YERLEŞTİRİLDİLER

KCK yürütme kurulu üyesi Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda "kent uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda çeşitli ilçe belediyelere yerleştirildiği tespit edilen şüphelilerin bu şekilde belediyelerin imkânları kullanılarak terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz şekilde verilmesi, terör örgütüne arka çıkan kişilerin personel olarak alınması, terör örgütünün mali yapısının desteklenmesi, alan saha gücünün artırılmasını ortak ve organize bir plan dahilinde hedefledikleri kaydedildi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi oldukları, HDK'nın legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye altarnatif bir meclis olduğu, hiyerarşik olarak PKK/KCK terör örgütünün sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ parça örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olarak yer aldığı ifade edildi.

Şüphelilerin örgütün "demokratik özerklik" planını hayata geçirmek maksadıyla ilgili ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri belirtildi.