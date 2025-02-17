Ömer Çelik: Özgür Özel kendi siyasi tarihine bakmalıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, "Siyasetsizlik tarihine geçecek bir açıklama yapmış" diyerek, "Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır" ifadelerini kullandı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'nin geçmişte ki darbeciler ile yakınlığına dikkat çekti.CHP Lideri Özel'in yine tarihe geçeceğine dikkat çeken Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine 'siyasetsizlik tarihine geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir" dedi.İktidarın milletin gözünden düştüğüne yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Çelik, şu ifadelere kullardı: "Özgür Özel'in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden 'şiir okuma' konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel 'erken seçim' diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur. CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir."