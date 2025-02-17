Siber zorbalığa karşı dijital rehber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, internetin faydaları ve tehlikeleri konusunda çocukları bilgilendirmek amacıyla rehber niteliğinde hazırlanan "Benim Güvenli İnternetim" kitabının yayınlandığını duyurdu.Göktaş, dijital çağda çocukların bilgiye erişim, iletişim, eğlence ve oyun gibi alanlarda internetten aktif olarak yararlandığını ancak siber zorbalık, kişisel verilerin kötüye kullanımı ve yaşlarına uygun olmayan içerikler gibi tehlikelere maruz kalabildiklerini aktardı. Dijital çağda çocukların bilgiye erişim, iletişim, eğlence ve oyun gibi alanlarda internetten aktif olarak yararlandığını ancak siber zorbalık, kişisel verilerin kötüye kullanımı ve yaşlarına uygun olmayan içerikler gibi tehlikelere maruz kalabildiklerini aktaran Göktaş, "Benim Güvenli İnternetim isimli dijital kitabımızla 6-10 yaş arası çocukların internet güvenliği konusunda bilinç kazanmalarını, dijital mola önerileriyle de ekran süresini dengeleyerek gerçek dünyada vakit geçirmelerini amaçlıyoruz" dedi."Asıl eğlence ekrandan uzaklaştığında seni bekliyor" ifadeleriyle çocukların ekran başında geçirdiği süreyi kısaltmaları gerektiği sıkça dile getirilen kitapda, ebeveyn-çocuk etkinlikleri, dijital mola oyunları gibi aktiviteler sunuluyor.TBMM Genel Kurulu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Bu teklife göre de siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak.