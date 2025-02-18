CHP’de istifa oyunu: Özgür Özel ve İmamoğlu’na bir kez daha meydan okudu! Algı operasyonlarının merkezi ortaya çıktı

CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI!



Gölbaşı Belediyesi'nde yaşanan bu skandalın CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Özbek, "Gariban işçiyi kapı önüne koyup, yandaşa milyonluk maaşlar dağıtmak CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışı mıdır? " diye sordu.



Özbek ayrıca ''Gölbaşı halkı soruyor: CHP'li belediyeler halkın parasını kendi yandaşlarına peşkeş mi çekiyor? İşçi kıyımı yapanlar, kendi adamlarına ballı maaşlar bağlamaya devam mı ediyor? "Şeffaf belediyecilik" vaadiyle gelen CHP, belediyeleri arpalık gibi mi kullanıyor? Gölbaşı halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz! CHP'nin rant düzenine karşı işçinin, emekçinin, vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz!'' dedi.