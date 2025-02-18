CHP’li belediyeden huzurevine yüzde 245 zam

Bursa'da CHP'li Nilüfer Belediyesi, ilçede hizmet veren İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ile İnci, Taner Altınmakas Huzurevi'ndeki aylık kira ücretlerine fahiş oranda zam yaptı. Kararla ortak kullanılan odaların kirasına yüzde 150 oranında zam yapılırken, tek kişilik odaların zam oranları ise yüzde 245'i buldu. Huzurevlerine yapılan zam, Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oyu vermesine rağmen CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Kararla tek kişilik odaların kirası 5 bin 700 liradan 14 bin liraya yükseldi. Büyük odaların ücretlerinin ise 7 bin liradan 19 bin liraya çıktı. Zam kararını öğrenen huzurevi sakinleri fahiş artışa tepki gösterdi. İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde yaşayan Emin Olçay, "Huzurevinde kalanların maaşı ve verebileceği rakamlar belli. Ödeyemezsek çıkarılacağız. Sosyal belediyecilik emekliyi kış ayında dışarı atmak değildir" dedi.

'CHP'LİYİM DEMEYE UTANIYORUM'

İzzet Şadi Sayarel Huzurevi'nde kalan Mustafa Küçükadalı ise, "Buradaki insanlar dar gelirli. Bu nasıl sosyal belediyecilik? Artık CHP'liyim demeye utanır hale geldim" diye konuştu.

Yusuf GÜL / SABAH