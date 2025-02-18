Maltepe Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu iddiası: 17 şüpheli hakkında istenen cezalar...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yapılan bir ihbar dilekçesi üzerine belediye yetkilileri hakkında yapılan ön incelemeler sonucunda ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

USULSÜZ İHALE İDDİASI

Bu kapsamda 17 şüpheli belediye çalışanı hakkında hazırlanan iddianamede Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2016, 2017 ve 2020 yıllarında gerçekleştirdiği bazı ihalelerde rekabetin kasıtlı olarak kısıtlandığı belirtildi. Özellikle "kendi malı olma" şartı getirilerek, bazı firmaların ihalelere katılımının engellendiği ve böylece belirli firmaların avantajlı konuma getirildiği ileri sürüldü.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA "REKABET" VURGUSU

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporları, "kendi malı olma" şartının ihale rekabetini sınırlandırdığını, ihale sürecini dar bir çerçeveye sıkıştırarak maliyet farkları yarattığını ortaya koydu. Raporda, bu durumun rekabeti engelleyerek kamunun zarara uğratıldığı ifade edildi. 4 farklı araç kiralama ihalesinde usulsüzlük yapıldığı vurgulandı.

ŞÜPHELİLERE 12 YIL HAPİS TALEBİ

Savcılık, ihalelerde yetkili konumda bulunan eski belediye başkan yardımcısı Salih Kara'nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Diğer 12 şüphelinin ise "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan ayrı ayrı 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.