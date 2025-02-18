Yatırımlarını durduran İSKİ Esenyurtluları cezalandırıyor

İstanbul'da 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan ve daha sonra yolsuzluk dosyaları da ortaya çıkan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) bağlı kamu kuruluşu İSKİ, Esenyurt'u adeta cezalandırmaya başladı.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İSKİ, Esenyurt'taki yatırımlarını ve işlemleri durdurdu. İlçede birçok mahallede başlattığı altyapı çalışmalarını yarım bırakan İSKİ'ye yönelik tepkilerini yükselten vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Sokaklarının çamur içinde kalmasından dolayı günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirten vatandaşlar,

İSKİ'nin, özellikle belirli ilçelerde altyapı işlerine öncelik verdiğini ve Esenyurt'u ihmal ettiğini söylüyor. Vatandaşların İBB'ye ve İSKİ'ye oluşturduğu taleplere hiçbir dönüş yapılmazken Esenyurt Belediyesi, ilçe sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini ve en kısa sürede gerekli düzenlemelerin yapılacağı bilgisini verdi.