İstifa eden danışmana belediyeden ballı maaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel jetle Almanya'ya giderek milli maçı izlemesine yönelik yaptığı paylaşımın ardından istifa etmek zorunda kalan Mansur Yavaş'ın eski Basın Koordinatörü Volkan Gültekin'in, CHP'li Gölbaşı Belediyesi'nde yüksek maaşla işe başladığı ortaya çıktı.

Gültekin'in fiilen çalışmadan, belediyeye ait Bel-Las şirketinden 69 bin 345 TL maaş almasına tepki gösteren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özbek, "Bir yanda gariban işçiyi kapı önüne koyanlar, diğer yanda yandaşlarını yüksek maaşlarla beslemeye devam ediyor. Bu, CHP zihniyetinin en açık örneğidir. Tasarruf bahanesiyle emekçileri mağdur eden CHP'li belediye, yandaşlarına kapıları ardına kadar açıyor" dedi.