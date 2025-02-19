Kurtulmuş’tan Japonya ile ortak proje vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Japonya'daki üst düzey temaslarını sürdürüyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ve Danışma Meclisi Başkanı Sekiguchi Masakazu ile bir araya gelen Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından da kabul edildi. İmparatorluk Sarayı'ndaki kabulde, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Japonya İmparatoriçesi Masako da yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya İmparatoru Majesteleri Naruhito ve İmparatoriçesi Masako tarafından kabul edildik. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle sürdürdüğü dostane ilişkilerin, Japonya ile Türkiye'nin gerçekleştireceği ortak projelere de önemli katma değer sağlayacağını kaydetti.





6 ŞUBAT KAHRAMANLARI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yardıma gelen Japon heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Türkiye'de yedikleri baklavayı unutamadıklarını söyledi. Kurtulmuş ise Japon kurtarma ekibi personeline, "İnşallah Türkiye'ye tekrar gelirseniz baklava ikram ederiz" diye karşılık verdi. Ekip üyelerinden biri, başka deprem bölgelerinde kendi yemeklerini konserve olarak götürmelerine karşın Türkiye'de vatandaşların deprem sonrası yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kendilerine sürekli sıcak yemek getirdiğini anlattı.