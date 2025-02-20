Cumhurbaşkanı’na hakaret eden şüpheli Suriye’de yakalandı

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan 49 yaşındaki T.G., kaçtığı Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen kişinin 49 yaşındaki T.G. olduğu tespit edildi. İstanbul Küçükçekmece'de ikamet ettiği belirlenen T.G.'nin, paylaşımlarının ardından Suriye'ye gittiği anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından T.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle T.G., Suriye'de düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Bu arada Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren içerikleri paylaşan 97 sosyal medya hesabıyla ilgili de adli süreç başlattı. Hesaplar erişime kapatıldı.